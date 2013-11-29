Стремоусов: все попытки прорыва в Херсонской области со стороны ВСУ отбиты

В регионе войска отражают атаки противника.

Заместитель главы временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что все попытки прорыва Вооруженных сил Украины в регионе отбиты. Об этом чиновник упомянул в новом видеообращении, выложенном в его Telegram-канале утром 22 октября. Специалист пояснил, что на территории складывается стабильная ситуация, а власти продолжают перемещать граждан на левый берег Днепра.

Сегодня 22 октября, девять утра, ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит Минобороны и Росгвардией. Все находится под контролем. Кирилл Стремоусов, замглавы региона

Эксперт подчеркнул, что людей продолжают вывозить из опасной зоны. Им также предоставили возможность выезда в другие российские регионы на безопасное расстояние от боевых действий и специальной военной операции. Власти Херсонской области уверены в том, что противник готовится провести контрнаступление.

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что целью ВСУ при обстреле были журналисты.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов