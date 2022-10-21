Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что целью ВСУ при обстреле были журналисты

Чиновник рассказал о состоянии пострадавших.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что целью Вооруженных сил Украины при вечернем обстреле 20 октября были журналисты. Речь идет об атаке гражданской переправы в городе Херсон. Чиновники не исключают, что противники действовали по наводке.

Скорее всего, били целенаправленно, по журналистам. Погибший Олег Клоков - это режиссер телеканала "Таврия", восемь человек с телеканала ВТВ, которые находились в тот момент. Кирилл Стремоусов, замглавы региона

Власти Херсонщины добавили, что ВСУ хотели ликвидировать представителей СМИ, которые на текущий момент освещает ситуацию по Херсонской области. Чиновник добавил, что один из пострадавших - оператор "Таврии" Руслан Воскресенский находится в тяжелом состоянии в больнице. Также госпитализирован его коллега Константин Мочар. Ранение получила и 16-летняя корреспондентка.

Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов