Некоторые боевые машины были обнаружены с работающими двигателями.

Минобороны показало видео захвата российскими войсками немецких танков Leopard и БМП "Бредли".

Техника украинских войск была захвачена военнослужащими подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении. Некоторые боевые машины были обнаружены с работающими двигателями. В военном ведомстве отметили, что это говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники.

Ранее мы сообщали, что Минобороны подписало контракты с семью добровольческими подразделениями.

Видео: Минобороны России