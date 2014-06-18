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Минобороны показало видео захвата российскими войсками немецких танков Leopard

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Некоторые боевые машины были обнаружены с работающими двигателями.

Минобороны показало видео захвата российскими войсками немецких танков Leopard и БМП "Бредли".

Техника украинских войск была захвачена военнослужащими подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении. Некоторые боевые машины были обнаружены с работающими двигателями. В военном ведомстве отметили, что это говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники.

Ранее мы сообщали, что Минобороны подписало контракты с семью добровольческими подразделениями.

Видео: Минобороны России

Теги: leopard, захват, минобороны россии, танки, техника
Категории: Лента новостей, Новости России,

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