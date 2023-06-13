Минобороны подписало контракты с семью добровольческими подразделениями

Три бригады и четыре отдельных отряда подписали документы на выполнение задач в зоне СВО.

Минобороны РФ подписало контракты с семью добровольческими подразделениями. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Контракты были подписаны в рамках реализации приказа Министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций. По словам генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, три бригады и четыре отдельных отряда подписали документы на выполнение задач в зоне СВО. Он также выразил уверенность, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования добровольческого корпуса подпишут данный контракт.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России