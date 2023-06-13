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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

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В результате выполненных действий были поражены позиции украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи ударных вертолетов совершают подлет в зону боевого применения на предельно малой высоте. Это позволяет им оставаться незамеченными для средств ПВО противника. В результате выполненных действий были поражены позиции украинских войск. Попадание снаряда фиксирует камера объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолеты, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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