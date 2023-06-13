Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи ударных вертолетов совершают подлет в зону боевого применения на предельно малой высоте. Это позволяет им оставаться незамеченными для средств ПВО противника. В результате выполненных действий были поражены позиции украинских войск. Попадание снаряда фиксирует камера объективного контроля.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все