Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

В результате выполненных действий были поражены позиции украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи ударных вертолетов совершают подлет в зону боевого применения на предельно малой высоте. Это позволяет им оставаться незамеченными для средств ПВО противника. В результате выполненных действий были поражены позиции украинских войск. Попадание снаряда фиксирует камера объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье".

Видео: Минобороны России