Минобороны: российские войска отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье"

В ночь на 11 июня украинские войска предприняли попытку атаковать корабль Черноморского флота.

Вооруженные силы России отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ночь на 11 июня украинские войска предприняли попытку атаковать корабль Черноморского флота шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами. В военном ведомстве отметили, что судно выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. По словам Комашенкова, все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР.

Видео: Минобороны России