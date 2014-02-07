Минобороны: российские войска отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье"

Вооруженные силы России отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В ночь на 11 июня украинские войска предприняли попытку атаковать корабль Черноморского флота шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами. В военном ведомстве отметили, что судно выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. По словам Комашенкова, все катера были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР.
Видео: Минобороны России
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