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Минобороны: российские войска уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Сегодня, 15:54
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Минобороны: российские войска уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

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Склады боеприпасов двух бригад ВСУ были обнаружены в районах населенных пунктов Красное и Ласточкино.

Вооруженные силы России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады боеприпасов мотопехотной и механизированной бригад ВСУ были обнаружены в районах населенных пунктов Красное и Ласточкино. Также Конашенков сообщил, что в ходе боев на Донецком управлении за сутки были уничтожены до 310-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа.

Фото: Минобороны России

Теги: боеприпасы, вооруженные силы россии, днр, игорь конашенков, минобороны россии, склады
Категории: Лента новостей, Новости России,

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