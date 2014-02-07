Минобороны: российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа

Кроме того, российские войска отразили за сутки три атаки ВСУ.

Российская авиация нанесла удары по технике украинских войск у Времевского выступа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары по войскам противника были нанесены в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" (ДНР). Кроме того, российские войска отразили за сутки три атаки ВСУ с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка (Запорожская область).

Ранее Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям.

Фото: Минобороны России