  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны: российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа
Сегодня, 15:20
225
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа

0 0

Кроме того, российские войска отразили за сутки три атаки ВСУ.

Российская авиация нанесла удары по технике украинских войск у Времевского выступа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары по войскам противника были нанесены в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" (ДНР). Кроме того, российские войска отразили за сутки три атаки ВСУ с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка (Запорожская область).

Ранее Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям.

Фото: Минобороны России

Теги: авиация, времевский выступ, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии