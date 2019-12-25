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Аэропорт Пулково принял девять рейсов, следовавших в Москву
Сегодня, 8:58
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Аэропорт Пулково принял девять рейсов, следовавших в Москву

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Пассажиры восьми рейсов по решению авиакомпаний были высажены в терминал.

Из-за ограничений воздушного пространства, которые действовали ночью и утром в Москве, петербургский аэропорт Пулково принял на запасной аэродром девять международных бортов. Пассажиры восьми рейсов по решению авиакомпаний были высажены в терминал: их отправят в столицу альтернативными путями. 

Аэропорт Пулково работает штатно. Тем не менее, в связи с действовавшими ограничениями внесены изменения в расписание. 

Пресс-служба Пулково 

На 08:00 отменили восемь рейсов, задержали – 10 самолетов. С гражданами работают представители перевозчиков. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково продлили ремонт первой линии отправления до 19 октября включительно. Администрация аэропорта перераспределила транспортные потоки.

Фото: Piter.TV 

Теги: авиация, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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