Аэропорт Пулково принял девять рейсов, следовавших в Москву

Пассажиры восьми рейсов по решению авиакомпаний были высажены в терминал.

Из-за ограничений воздушного пространства, которые действовали ночью и утром в Москве, петербургский аэропорт Пулково принял на запасной аэродром девять международных бортов. Пассажиры восьми рейсов по решению авиакомпаний были высажены в терминал: их отправят в столицу альтернативными путями.

Аэропорт Пулково работает штатно. Тем не менее, в связи с действовавшими ограничениями внесены изменения в расписание. Пресс-служба Пулково

На 08:00 отменили восемь рейсов, задержали – 10 самолетов. С гражданами работают представители перевозчиков.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково продлили ремонт первой линии отправления до 19 октября включительно. Администрация аэропорта перераспределила транспортные потоки.

Фото: Piter.TV