БПЛА на грузоперевозках: как технологии изменят логистику в России

Грузовые беспилотники со временем смогут перевозить небольшие посылки и грузы весом в несколько тонн.

По мере развития технологий и необходимой инфраструктуры стоимость доставки грузов с помощью беспилотников со временем будет снижаться. Об этом в эфире 360.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Он отметил, что сейчас доставки дронами обходятся существенно дороже, чем классическим способом, потому что в России пока нет соответствующей инфраструктуры и нормативно-правовых аспектов.

Техника еще отличается по надежности, потому что не забываем про убытки: при падении дрона будет груз утерян. Поэтому в данный момент в тех экспериментах, которые проводятся, стоимость доставки килограмма на километр гораздо выше. Максим Кондратьев, эксперт по БПЛА

Однако собеседник издания уверен, что в дальнейшем ситуация изменится. Кроме того, на развитие беспилотных перевозок повлияет дефицит пилотов в традиционной авиации и возможность исключить человеческий фактор.

Для регулярных перевозок, как добавил Кондратьев, нужна будет сеть специализированных площадок. Причем инфраструктура будет зависеть от размеров БПЛА, грузоподъемности и дальности их полета.

Ранее мы сообщали, что доставка контейнеров по Севморпути из Петербурга сэкономит 150 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)