Эксперты оценили перспективы AI-аватаров в медиа и риски их выхода за пределы интернета

Эксперты сошлись во мнении о необходимости обязательной маркировки такого контента.

Специалисты проанализировали ситуацию с нейросетевыми "двойниками", способными имитировать внешность, голос и мимику человека. Советник генерального директора платформы Inventorus Игорь Бедеров сообщил изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что тема виртуальных персон получила широкое распространение в первом квартале 2026 года, однако текущий год ознаменовался началом тотального отрезвления аудитории. По его словам, люди устали от низкокачественного синтетического контента, который не дает эмоциональной связи.

В то же время менеджер по развитию компании "Трайв Технолоджис" Дарья Носова отметила господствующий тренд на использование таких технологий. Она уточнила, что 62% сотрудников их организации смотрят контент AI-блогеров, а сам бум начался в 2024 году после появления доступных видеомоделей вроде OpenAI Sora 2. С этим согласна интернет-аналитик Марина Пробетс из "Газинформсервис", которая подчеркнула, что к 2026 году технологии достигли фотореализма, доступного рядовому пользователю, что окончательно стерло грань между реальным и цифровым.

Эксперты сошлись во мнении о необходимости обязательной маркировки такого контента. Игорь Бедеров заявил, что это вопрос безопасности и права, напомнив о внесенном в Госдуму законопроекте об обязательной маркировке ИИ-видео с 2025 года и планах расширить это правило на все изображения с 2027 года. Он предупредил, что без пометок психика зрителя дезориентируется, формируя ложные стандарты. Депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник добавил, что отсутствие контроля позволяет мошенникам похищать внешность и голоса для оформления кредитов или подготовки террористических атак.

Специалисты также обсудили правовые аспекты копирования биометрии. Бедеров пояснил, что суды рассматривают Deepfake как инструмент монтажа, поэтому преобразование видео не отменяет авторских прав (ст. 152.1 ГК РФ), если сохранена мимика оригинала. Дарья Носова привела пример прецедента, когда сервис Cameo подал в суд на OpenAI за функцию использования образов знаменитостей. Однако директор по развитию бизнеса ГК "Наносемантика" Илья Иванов возразил, что патентовать харизму или манеру общения пока невозможно, так как ИИ обучается на обобщенных данных, и доказать прямой ущерб при отсутствии фактического копирования сложно.

Говоря о будущем, эксперты отметили эволюцию роли нейросетей. Игорь Бедеров предположил, что создатели перестанут использовать ИИ как "костыль" для творчества, перейдя к точечной генерации черновиков. В то же время технология станет инструментом политических кампаний и дискредитации. Ведущий специалист компании "Стахановец" Алексей Миронов дал прогноз, что вскоре доверять своим глазам и ушам станет роскошью, требующей автоматических средств проверки реальности. При этом большинство аналитиков, включая Дарью Носову, уверены в низкой вероятности полного замещения людей аватарами. Они считают, что рынок ждет сегментация: машины заберут рутину, но там, где нужна эмпатия и спонтанная реакция, человек останется незаменим, хотя Всемирный экономический форум уже прогнозирует исчезновение 92 миллионов старых рабочих мест ради 170 миллионов новых, связанных с продюсированием цифрового контента.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")