Атаки на Wildberries затронули более 100 компаний Петербурга

Власти разработали поддержку для 100 компаний, пострадавших от атак на Wildberries.

Атаки беспилотников на склады Wildberries затронули более ста производственных компаний Петербурга. По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, товары предпринимателей сгорели или были повреждены не только в Петербурге и Ленобласти, но и в других регионах.

Для пострадавших бизнесменов городские власти разработали меры поддержки. Предприниматели, которые смогут подтвердить потери, получат доступ к льготным займам — до 5 млн рублей или от 15 до 30 млн рублей. Также обсуждаются отсрочки по налоговым платежам.

Кроме того, крупнейшие банки уже предложили собственные программы помощи: отсрочки по действующим кредитам и займам. Власти ведут плотное взаимодействие с бизнесом и налоговой службой, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и минимизировать последствия для пострадавших компаний.

Ранее Дрозденко обсудил создание катеров с экипажем и БПЛА для охраны акватории.

Фото: magnific