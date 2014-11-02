СКА ударно усилил атаку четырьмя новыми хоккеистами

В преддверии нового сезона КХЛ армейцы провели серию громких трансферов. В команду вернулись Захар Бардаков и Василий Глотов, а также перешли швед Линус Вайссбах и Данил Аймурзин.

Петербургский СКА проводит активную трансферную кампанию, пополнив состав сразу четырьмя нападающими. Самым громким приобретением стал 27-летний шведский форвард Линус Вайссбах. Он стал первым шведским игроком в КХЛ с 2022 года. Контракт Вайссбаха, по данным инсайдеров, рассчитан на год с зарплатой 40 миллионов рублей и бонусами до 7,5 миллиона. Вайссбах — техничный, подвижный хоккеист с высоким хоккейным IQ, который должен усилить атаку армейцев. Его переход вызвал негодование в шведских СМИ, однако сам игрок принял решение ради семьи, пишет Коммерсантъ Северо-Запад.

СКА также вернул в свои ряды форварда Захара Бардакова, который провёл последний сезон в НХЛ за "Колорадо Эвеланш". Он известен силовым стилем игры и умением продавливать соперников. Кроме того, из "Трактора" вернулся ещё один воспитанник СКА — нападающий Василий Глотов. Из череповецкой "Северстали" был приобретён центрфорвард Данил Аймурзин, в прошлом сезоне набравший 43 очка (14+29). В обмен на Аймурзина "Северсталь" получила защитника Максима Гусева, нападающего Егора Графа и денежную компенсацию.

Ранее СКА подписал защитников Владислава Семина, Алексея Маклюкова и Арсения Варлакова, а также форвардов Василия Атанасова и Николая Чебыкина.

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