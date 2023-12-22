Гендиректор ЖКС №1 Кировского района Галина Соколова арестована

Несколько дней она находилась в изоляторе временного содержания.

Кировской районный суд арестовал генерального директора ООО "Жилкомсервис №1 Кировского района" Галину Соколову по делу о хищении средств у жильцов. Об этом пишет "Фонтанка" 11 января.

Ходатайство следствия было удовлетворено судом еще 5 января, а задержали Галину Соколову 31 декабря. Несколько дней она находилась в изоляторе временного содержания.

По данным фабулы дела, с октября 2021 года по июль 2022 года экс-глава ЖКС №1 и неизвестные принимали деньги от жителей за холодную воду, однако "Водоканалу" они не доходили. Так, организация недополучила 62 млн рублей. Средства уходили на счета юрлиц, подконтрольных Галине Соколовой. Через эти компании прошло 200 млн рублей.

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Фото: Piter.TV