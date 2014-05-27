Смольный компенсирует предприятиям затраты на подключение ЖКУ

Кроме того, корректировка подразумевает субсидирование компаний, которые предоставляют найм жилья сотрудникам.

Промышленные предприятия Северной столицы получат субсидии на оплату ЖКУ в рамках изменений в региональной государственной программе "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге". Соответствующие нововведения утвердил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Так, компаниям возместят траты на технологическое присоединение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. В городском правительстве подчеркнули, что данные статьи расходов достаточно внушительные.

Кроме того, корректировка подразумевает субсидирование компаний, которые предоставляют найм жилья сотрудникам. Это необходимо для привлечения профессионалов из различных регионов в Северную столицу. .

Ранее мы сообщили о том, что продавцов в Петербурге могут обязать проверять паспорт при продаже зажигалок.

Фото: Piter.TV