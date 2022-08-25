Продавцов в Петербурге могут обязать проверять паспорт при продаже зажигалок

На законопроект положительно отреагировали представители городской прокуратуры.

В ЗакСе Северной столицы разработан законопроект, согласно которому кассирам будут проверять у покупателей документы при продаже энергетиков и зажигалок. Об этом пишет "Петербургский Дневник" со ссылкой на депутата Дениса Четырбока.

Напомним, что с весны 2023 года лица, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, запрещено продавать энергетики и зажигалки. Тем не менее, в документе не было чёткой формулировки о праве продавцов проверять документы таких случаях. Инициатива подразумевает, что кассиры смогут делать это по аналогии с продажей алкоголя и сигарет. На законопроект положительно отреагировали представители городской прокуратуры.



Напомним, что административное наказание за продажу зажигалок и энергетиков несовершеннолетним назначается в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей в случае, если при сделке продавец выступает как физлицо, и от 30 до 50 тыс., если он действовал по служебной надобности. Штраф для организаций достигает 300 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV