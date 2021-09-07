В Петербурге полицейский похитил у погибшего карту и купил продукты с пивом

Правоохранитель потратил 1,1 тыс. рублей.

Кировский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении правоохранителя, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Он похитил банковскую карту у погибшего мужчины и потратил с нее деньги, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 6 марта.

Следствие полагает, что 9 сентября 2024 года подсудимый, работая полицейским отдельного батальона ППС полиции УМВД России по Адмиралтейскому району, в доме 50 по набережной реки Пряжки забрал рюкзак мертвеца. В ранце была карта. Фигурант забрал ее и приобрел на 1,1 тыс. рублей еду в кафе "Super Кебаб 24", продукты в "Перекрестке" и пиво в магазине "Пивточка".

Сотрудника полиции задержали 4 марта, в тот же день ему предъявили обвинение. Против избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий не возражал. Мужчине запретили посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с участниками уголовного судопроизводства по делу, использовать интернет и любые средства связи.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка позвонила пожилой жертве своего мужа, который похитил у нее 14 тыс. рублей за якобы ремонт ноутбука.

Фото: Piter.TV