Петербурженка позвонила пожилой жертве своего мужа, который похитил у нее 14 тыс. рублей за якобы ремонт ноутбука

Женщина уговорила пенсионерку обратиться в полицию и написать заявление на супруга.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю за совершение преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В сентябре прошлого года он обманул пожилую женщину, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 6 марта.

Потерпевшая хотела разобраться со своим ноутбуком, подключить к нему МФУ. Подсудимый вызвался помочь и, в ходе внезапно возникшего умысла, под предлогом необходимости покупки софта взял 14 тыс. рублей. Мужчина пообещал выполнить все работы по настройке устройства в течение суток и пропал. Пенсионерка переводила ему сумму на карту.

Фигурант вину признал, раскаялся, не судим, имеет двоих детей, деньги вернул. Ему назначен штраф 15 тыс. рублей.

После того, как злоумышленник похитил деньги, он рассказал об этом своей жене. Супруги поссорились, женщина нашла телефон потерпевшей, позвонила ей и уговорила написать заявление в полицию.

Ранее мы рассказывали о том, что в пользу пожилой жертвы мошенников с их курьера взыскали 1 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV