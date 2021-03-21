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В Петербурге вручены премии городского правительства за заслуги в области науки и образования
Сегодня, 19:25
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В Петербурге вручены премии городского правительства за заслуги в области науки и образования

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Размер премии с прошлого года увеличен с 300 тыс. до 510 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил в Смольном премии городского правительства за выдающиеся результаты в области науки и техники, а также за достижения в области высшего и среднего профессионального образования. Лауреатами стали ученые, педагоги, руководители научных организаций, вузов и колледжей. 

Размер премии с прошлого года увеличен с 300 тыс. до 510 тыс. рублей. 

В сфере образования и науки работает и обучается почти 20% экономически активного населения города. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Так, 20 премий присуждены 50 ученым и педагогам в семи номинациях: 

– "Развитие инновационной деятельности в образовательной организации";

– "Организационные решения по повышению качества подготовки специалистов";

– "Научные достижения, способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров высшей квалификации"; 

– "Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки специалистов";

– "Интеграция образования, науки и промышленности";

– "Воспитательная работа со студентами, развитие их профессиональных навыков"; 

– "За особые успехи в области подготовки творческих работников для организаций культуры и искусства". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге молодые ученые получат гранты на исследования по 50 и 100 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: премии, преподаватели, ученые
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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