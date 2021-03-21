В Петербурге вручены премии городского правительства за заслуги в области науки и образования

Размер премии с прошлого года увеличен с 300 тыс. до 510 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил в Смольном премии городского правительства за выдающиеся результаты в области науки и техники, а также за достижения в области высшего и среднего профессионального образования. Лауреатами стали ученые, педагоги, руководители научных организаций, вузов и колледжей.

Размер премии с прошлого года увеличен с 300 тыс. до 510 тыс. рублей.

В сфере образования и науки работает и обучается почти 20% экономически активного населения города. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Так, 20 премий присуждены 50 ученым и педагогам в семи номинациях:

– "Развитие инновационной деятельности в образовательной организации";

– "Организационные решения по повышению качества подготовки специалистов";

– "Научные достижения, способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров высшей квалификации";

– "Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки специалистов";

– "Интеграция образования, науки и промышленности";

– "Воспитательная работа со студентами, развитие их профессиональных навыков";

– "За особые успехи в области подготовки творческих работников для организаций культуры и искусства".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге молодые ученые получат гранты на исследования по 50 и 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Смольного