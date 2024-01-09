  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге молодые ученые получат гранты на исследования по 50 и 100 тыс. рублей
Сегодня, 20:23
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге молодые ученые получат гранты на исследования по 50 и 100 тыс. рублей

0 0

Общий объем призового фонда – 33 млн рублей.

В Петербурге открыли прием заявок на конкурс грантов городского правительства для молодых ученых. Об этом сообщили 27 мая в Смольном. 

Отмечается, что к конкурсу приглашаются студенты и аспиранты вузов, академических и отраслевых институтов. Научные исследования сгруппированы по пяти основным категориям: гуманитарные науки, естественные и точные науки, технические науки, медицинские науки, культура и искусство. Авторы лучших проектов получат 220 премий по 50 тыс. рублей, для аспирантов – 220 премий по 100 тыс. рублей. Общий объем призового фонда – 33 млн рублей. 

Заявки на участие принимают до 16 июня включительно. Подробная информация размещена на сайте организатора – комитета по науке и высшей школе

Ранее мы рассказывали о том, что гранты на развитие IT-образования получили четыре петербургских вуза. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гранты, молодые ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии