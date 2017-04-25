Гранты на развитие IT-образования получили четыре петербургских вуза

Суммарный размер финансовой поддержки превысит полмиллиарда рублей.

Ведущие вузы Петербурга — Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Политехнический университет Петра Великого и Морской технический университет — одержали победу в конкурсном отборе Министерства цифрового развития и Аналитического центра Правительства России. Теперь они станут обладателями государственных субсидий, выделяемых на разработку образовательных программ повышенной квалификации для будущих IT-специалистов. Суммарный размер финансовой поддержки превысит полмиллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина.

До окончания 2030 года предусмотрено подготовку минимум 3500 высококвалифицированных IT-кадров в рамках реализации федерального проекта. Новые образовательные курсы предусматривают интеграцию практических занятий, прохождение стажировок и участие студентов в реальных проектах совместно с ведущими отечественными технологическими корпорациями. Согласно заявлению Княгинина, занятия по обновленным образовательным программам начнутся уже в текущем учебном году.

Разработчики программ подчеркнули, что главной целью является подготовка кадров, готовых решать комплексные задачи, стоящие перед современной цифровой индустрией.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург закупит свыше 400 автобусов белорусского производства.

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