Петербург закупит свыше 400 автобусов белорусского производства

Особое внимание уделяется созданию новой модели автобуса, специально оборудованной для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

Городские власти планируют приобрести свыше четырехсот новых автобусов белорусского производства в ближайшем будущем. Эту новость озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Александром Рогожником.

Помимо автобусов, город также намерен купить современную коммунальную технику, качество которой уже высоко оценено пользователями. Как подчеркнул господин Беглов, предприятия-производители демонстрируют гибкость и оперативно вносят необходимые доработки согласно требованиям заказчика.

Особое внимание уделяется созданию новой модели автобуса, специально оборудованной для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Губернатор выразил благодарность представителям белорусской стороны за чуткое отношение к техническим заданиям и оперативную реакцию на запросы.

Экономическое сотрудничество между двумя странами активно развивается: за прошлый год объем торговли между Петербургом и Беларусью увеличился на семь процентов, а в первые три месяца текущего года рост составил пять процентов относительно уровня конца предыдущего года. Стороны договорились активизировать взаимовыгодное партнерство, в частности рассматривался проект открытия сервисного центра для обслуживания белорусской техники и создание производственного комплекса по выпуску электрических автобусов.

Посол Белоруссии Александр Рогожник предложил реализовать инновационный проект по разработке уникальных моделей электробусов с особым дизайном, посвященным истории Санкт-Петербурга, предложив назвать новые автобусы символическими именами, такими как "Петр" или "Петербуржец". Дипломат подчеркнул готовность страны вложить средства в реализацию данной инициативы.

Также отметим знаменательную дату: в этом году исполняется двадцать пять лет с момента заключения соглашения о побратимстве между Санкт-Петербургом и Минском. В честь юбилея официальная делегация северной столицы запланировала визит в Республику Беларусь в июле текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что международный конкурс водителей автобусов начался в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга