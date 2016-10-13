Международный конкурс водителей автобусов начался в Петербурге

В соревновании, которое продлится до 23 мая, участвует 136 профессиональных водителей из 49 российских и белорусских городов, включая Минск и Сочи.

В Петербурге стартовал XXVII Международный конкурс водителей автобусов, открытие которого прошло при участии председателя транспортного комитета Валентина Енокаева, генерального директора ГУП "Пассажиравтотранс" Андрея Лызина, руководителя ГУП "Горэлектротранс" Дениса Минкина и других официальных лиц, пишет spb.aif.ru.

Торжественное мероприятие началось с подъема государственных флагов России и Беларуси, а также знамен Санкт-Петербурга и предприятия "Пассажиравтотранс", что сделали победители предыдущих этапов конкурса.

В соревновании, которое продлится до 23 мая, участвует 136 профессиональных водителей из 49 российских и белорусских городов, включая Минск и Сочи. Соревнования проводятся на двух площадках: в автопарке № 6 и на базе компании "Вест-Сервис". Водителям предстоит продемонстрировать мастерство вождения различной автобусной техники, включая стандартные 12-метровые автобусы, длинные сочлененные транспортные средства длиной 18 метров и современный электротранспорт.

Программа состоит из нескольких этапов: проверка навыков маневрирования и знания правил дорожного движения. Прямая трансляция соревнований доступна в режиме реального времени.

Итоги конкурса подведут 23 мая на фестивале "ТранспортФест", где наградят победителей. Церемонию закрытия возглавят представители правительства Петербурга.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга