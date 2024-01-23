Петербург привлек рекордные гранты на доращивание компаний

Город усилил поддержку технологического бизнеса.

Петербург увеличил объём привлечённых средств по программе "доращивания" поставщиков корпораций и получил 1,36 млрд рублей федеральных грантов за первые шесть месяцев 2025 года. Эти данные представил губернатор Александр Беглов, подчеркнув рост участия города в инструменте поддержки технологических компаний.

Финансирование охватило девять проектов, которые проходят через Центр поддержки инжиниринга и инноваций при содействии "Технопарка Санкт-Петербурга". Гранты направляют на развитие производственных решений и улучшение технологических процессов под требования крупных заказчиков. К завершению 2025 года город рассчитывает получить финансирование ещё четырёх инициатив на сумму около 800 млн рублей.

Оценка потенциального объёма финансирования на 2026 год превышает 1,5 млрд рублей. Партнёрство Петербурга и ЦПИИ закреплено соглашением, подписанным в июне 2025 года. Центр выступает оператором механизма "доращивания" с 2022 года и реализует грантовые программы совместно с Минэкономразвития для малых технологических предприятий и Минпромторгом для проектов НИОКР. ЦПИИ также сопровождает компании на этапе привлечения инвестиций.

Фото: Piter.TV