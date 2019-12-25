  1. Главная
Молодой курьер мошенников забрал около 600 тыс. рублей у пенсионера с Ветеранов
Аферисты заявили о необходимости декларирования накоплений.

Правоохранители Кировского района задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионера с проспекта Ветеранов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 22 ноября обратился 85-летний мужчина с заявлением о том, что несколько дней подряд ему звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками различных структур. Под предлогом необходимости декларирования накоплений злоумышленники убедили потерпевшего отдать курьеру 589 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Накануне на Выборгском шоссе по подозрению поймали 18-летнего курьера аферистов. 

Ранее на Piter.TV: задержан курьер мошенников из Всеволожска, который забрал у пожилой петербурженки 3 млн рублей. Оперативники отрабатывают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям. 

Фото: Piter.TV 

