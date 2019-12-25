Задержан курьер мошенников из Всеволожска, который забрал у пожилой петербурженки 3 млн рублей

Оперативники отрабатывают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

Полиция задержала курьера мошенников из Всеволожска, причастного к обману пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям Калининского района 5 ноября обратилась 79-летняя женщина с проспекта Просвещения. Потерпевшей позвонили незнакомцы и под предлогом помощи в проведении операции внучке убедили отдать их курьеру 3 млн рублей.

Накануне по подозрению в этом преступлении на улице Шевченко поймали 24-летнего злоумышленника, который забирал деньги у жертвы. Оперативники отрабатывают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

Фото: Piter.TV