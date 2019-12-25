  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан курьер мошенников из Всеволожска, который забрал у пожилой петербурженки 3 млн рублей
Сегодня, 10:01
202
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан курьер мошенников из Всеволожска, который забрал у пожилой петербурженки 3 млн рублей

0 0

Оперативники отрабатывают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

Полиция задержала курьера мошенников из Всеволожска, причастного к обману пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям Калининского района 5 ноября обратилась 79-летняя женщина с проспекта Просвещения. Потерпевшей позвонили незнакомцы и под предлогом помощи в проведении операции внучке убедили отдать их курьеру 3 млн рублей. 

Накануне по подозрению в этом преступлении на улице Шевченко поймали 24-летнего злоумышленника, который забирал деньги у жертвы. Оперативники отрабатывают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям. 

Ранее на Piter.TV: ранее задержанный житель Кудрово причастен к мошенничеству на 5,6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии