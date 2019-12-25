Ранее задержанный житель Кудрово причастен к мошенничеству на 5,6 млн рублей

Злоумышленник оставлен под арестом.

Полицейские установили причастность ранее задержанного жителя Кудрово к новому эпизоду мошенничества. Злоумышленник оставлен под арестом, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще 4 августа к правоохранителям Выборгского района обратился 87-летний ведущий специалист одного из научно-исследовательских институтов с проспекта Тореза. По словам пенсионера, ему несколько раз звонили незнакомцы, которые ввели в заблуждение и убедили передать курьерам 5,6 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне опергруппа угрозыска установила причастность к совершению этого деяния находящегося в СИЗО 24-летнего парня. Он задержан за аналогичное преступление в Московском районе.

Ранее на Piter.TV: петербургская полиция задержала группу мошенников, работавших на украинских кураторов.

Фото: Piter.TV