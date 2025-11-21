Петербургская полиция задержала группу мошенников, работавших на украинских кураторов

После блокировки устройств злоумышленники потеряли возможность совершать около 5 тыс. ежедневных мошеннических звонков.

Во вторник, 18 ноября, пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщила со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий о ликвидации преступной группировки, занимающейся мошенничеством посредством современных коммуникаций.

По данным правоохранительных органов, куратор группы действовал в интересах украинской группы, арендуя жилье в городе и размещая там технику, используемую для осуществления массовых телефонных звонков и коммуникаций с жертвами, с целью похищения денежных средств россиян. После блокировки устройств злоумышленники потеряли возможность совершать около 5 тыс. ежедневных мошеннических звонков.

Сотруждники МВД призывают жителей оставаться внимательными и игнорировать подозрительные вызовы и уведомления.

Видео: Telegram / Ленинградский Cyber - страж