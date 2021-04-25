Житель Пикалево задержан за техобслуживание украинских мошенников

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статье 274.3 УК РФ ("незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции").

Сотрудники отдела уголовного розыска Бокситогорского района Ленинградской области провели комплекс следственно-розыскных мероприятий, в результате которых был задержан 36-летний безработный житель города Пикалево. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина обеспечивал техническое обслуживание мошеннических схем дистанционного характера для украинских мошенников.

Установлено, что в июле 2025 года обвиняемый организовал у себя дома стационарный технический центр, предназначенный для облегчения зарубежным аферистам осуществления звонков российским гражданам с целью мошенничества. В ходе обыска квартиры подозреваемого сотрудниками полиции обнаружены и конфискованы два GSM-шлюза, сим-бокс, компьютерный системный блок, Wi-Fi-роутер, а также около 240 SIM-карт различных мобильных операторов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статье 274.3 УК РФ ("незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции"). Похищенным SIM-картам соответствуют многочисленные преступления против населения ряда российских регионов.

Злоумышленник взят под арест. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

