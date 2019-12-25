  1. Главная
Интерпол задержал в Петербурге иностранного бизнесмена похитил за похищение 1 млн евро
Сегодня, 13:17
Подозреваемого доставили в отделение полиции для последующей отправки органам, объявившим международный розыск.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, разыскиваемого за рубежом за хищение значительных денежных средств у проблемной компании. Об этом информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Вчера днем на улице Красного Текстильщика, около домов 10-12, сотрудники подразделения Национального центрального бюро Интерпола задержали 66-летнего гражданина одной из балтийских республик.

Выяснилось, что с 2014 по 2019 год он занимал должность директора и являлся совладельцем крупного международного предприятия. Воспользовавшись процедурой банкротства компании, мужчина незаконно перевел с ее счетов 1 миллион 56 тысяч 175 евро.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге пятерых человек обвинили в хищении 37 млн рублей у АО "ГАТР".

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

