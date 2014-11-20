В Петербурге пятерых человек обвинили в хищении 37 млн рублей у АО "ГАТР"

Пять человек стали фигурантами уголовного дела о хищении более 37 млн руб. у АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (ГАТР) Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело, связанное с хищением средств городского агентства, финансируемого из бюджета Петербурга. Обвинения предъявлены пяти участникам схемы, решается вопрос о выборе меры пресечения.
По данным следствия, в 2020–2021 годах руководство ГАТР заключило договоры с представителем частного фонда на информационное сопровождение агентства в интернете. Фактически работы выполнены не были, но фонд предоставил подложные документы о якобы оказанных услугах.
Руководители агентства, зная о фиктивности представленных актов, подписали их и перечислили фонду 37,2 млн руб. После этого соучастники перевели деньги на счета подконтрольных фирм и предпринимателей, а затем обналичили.
Следственный комитет продолжает расследование, устанавливаются все участники преступной схемы и обстоятельства возможного соучастия должностных лиц агентства.
Ранее на Piter.TV: пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все