Стало известно, как можно защититься от укуса клещей

Перед клещевым энцефалитом более уязвимы жители городов, поскольку у тех, кто проживают годами в природных зонах, есть естественный иммунитет.

Заведующий лабораторией Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, иммунолог Михаил Костинов объяснил, как защититься от клещей, и как действовать при их укусах. Об этом пишет телеканал "360".

Специалист напомнил, что клещи начинают активизироваться ранней весной. Человек для этих насекомых отличается от животных специфическим запахом.

Мы ходили на международный конгресс, нам показывали, как клещи чувствуют запах (я назвал бы в кавычках "парное мясо"), и как они поворачивают в сторону, откуда идет запах. Михаил Костинов, иммунолог

Перед клещевым энцефалитом более уязвимы жители городов, поскольку у тех, кто проживают годами в природных зонах, есть естественный иммунитет. Именно поэтому, чтобы предотвратить заражение от клеща, стоит пройти вакцинацию.

Во время укуса клещи выделяют субстанцию, которая притупляет чувствительность нервной системы. От этих насекомых также можно подцепить риккетсиоз, боррелиоз и другие инфекции.

Что делать в таких случаях? Конечно, его надо вытаскивать разными способами. <…> Главное, что нужно, – обработать место укуса, чтобы не было осложнений, и тогда будет прекрасно. Михаил Костинов, иммунолог

Ранее мы рассказывали о том, что прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,5 тыс. петербуржцев.

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