Прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,5 тыс. петербуржцев

С 12 по 18 апреля 172 человека, включая 39 детей, обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей.

Более 1,5 тыс. петербуржцев прошли вакцинацию от клещевого энцефалита за последнюю неделю, согласно данным Роспотребнадзора. Среди них 564 ребенка.

С 12 по 18 апреля 172 человека, включая 39 детей, обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Чаще всего нападения насекомых происходили в Пушкинском, Красносельском и Курортном районах.

За этот период было зафиксировано пять случаев заболевания клещевым боррелиозом, случаев клещевого энцефалита не обнаружено.

Ранее мы сообщили о том, что в начале апреля в Ленинградской области клещи покусали уже 11 человек.

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