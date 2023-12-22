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В Ленинградской области клещи покусали уже 11 человек
Сегодня, 15:37
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В Ленинградской области клещи покусали уже 11 человек

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Петербуржцам и жителям Ленобласти напомнили, что лучшим средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.

В Ленобласти начался сезон активности клещей. Уже в нескольких районах региона насекомые покусали жителей. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк на пресс-конференции в ТАСС.

По словам представителя ведомства, зимой было много снега, из-за чего особи смогли выжить. Как снег растаял, паразиты проснулись. 

Клещи покусали 11 человек. Насекомых заметили в Тихвинском, Лужском, Гатчинском и Всеволожском районах.

Петербуржцам и жителям Ленобласти напомнили, что лучшим средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.

Ранее петербуржцам объяснили, почему нельзя контактировать с ежами.

Фото: Pxhere

Теги: здоровье, клещи, насекомые
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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