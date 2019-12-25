Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Эксперты раскрыли данные по наиболее опасным регионам с точки зрения заражения.

Роспотребнадзор перечислил общественности регионы по федеральным округам страны, в которых имеется повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом у пациентов. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты отметили, что для Центрального федерального округа (ЦФО) в перечень наиболее эндемичных регионов вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. В списке субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) повышенный риск заражения регистрируется среди граждан в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, в городе Санкт-Петербурге.

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов риск фиксируется в Крыму и Севастополе. Опасность заражения в субъектах Приволжского федерального округа в настоящее время наблюдается в Кировской, Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкирии, Республике Марий Эл, Татарстане, Самарской области, Удмуртии и Ульяновской области. Специалисты установили, что в количество эндемичных регионов Уральского федерального округа вошли Курганская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) - Югра и Челябинская область. В Сибирском федеральном округе повышенный риск заражения зафиксирован в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях, Туве и Хакасии. Также объектами Дальневосточного федерального округа (ДФО), на территории которых эпидемиологами наблюдается повышенный риск заражения вирусным энцефалитом среди населения стали Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область (ЕАО), Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Хабаровский край.

