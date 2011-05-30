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Ленобласть попала в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
Сегодня, 10:25
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Ленобласть попала в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

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В связи с этим необходимо проводить вакцинацию и соблюдать профилактические меры.

Ленинградская область вошла в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Об этом заявил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

По его словам, высокая опасность сохраняется в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской областях, а также в Крыму, Севастополе, в Алтайском и Красноярском краях. Аналогичная ситуация наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе Приморском и Хабаровском краях, Бурятии и Якутии.

Для защиты от заболевания Шахмарданов призвал заранее вакцинироваться и соблюдать профилактические меры. Например,  использовать репелленты, носить закрытую одежду светлых оттенков и проводить взаимоосмотры после прогулок на природе.

Врач отметил, что в России пик сезона клещей обычно фиксируют с апреля по июнь, но в этом году нужно быть более осторожными до сентября.

Накануне сильный ветер и ливни в Петербурге и Ленинградской области.  спровоцировали массовые отключения электроэнергии.

Фото: Magnific

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Общество,

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