Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между подростками в Сосновке

Один из пострадавших обратился в медицинское учреждение.

В парке Сосновка между подростками накануне завязалась драка. Полицейские устанавливают ее обстоятельства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 1 мая.

В полицию Выборгского района 29 апреля от 15-летнего школьника поступила информация о том, что в Сосновке бьют его друга. На месте правоохранители установили, что к двум 15-летним подросткам подошел неизвестный молодой человек из отдыхавшей рядом компании и стал агрессивно себя вести. После этого произошла драка. Остальные из соседней компании бросились их разнимать, и кто-то распылил в сторону школьников содержимое газового баллончика.

Были задержаны двое 16-летних подростков. Их доставили в полицию и после выяснения обстоятельств передали родителям.

Один из пострадавших обратился в медицинское учреждение Петербурга. У него диагностировали ушибы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Руднева петербуржец избил прохожего.

Фото: Piter.TV