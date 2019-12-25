В Ленобласти снова ограничили продажу бензина и дизеля на АЗС

На заправках под Петербургом установили лимиты на отпуск топлива.

В Ленинградской области вновь рекомендовали ограничить отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Оперативный штаб региона направил топливным компаниям письма с предложением продавать не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.

О введении рекомендаций 9 ноября сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, решение связано с тем, что несколько крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний уже ограничили объемы продажи топлива.

Рекомендованные нормы распространяются и на заправку автомобилей, и на приобретение топлива в канистры. В последнем случае объем также не должен превышать установленный лимит за одну заправку.

Власти объяснили эту меру необходимостью предотвратить ажиотажный спрос и обеспечить жителям региона возможность заправлять транспорт в необходимом объеме.

Ситуация с топливом обострилась после пожара на Киришском нефтеперерабатывающем заводе "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), возникшего в результате атаки беспилотников. Предприятие занимает второе место в России по объему производства нефтепродуктов и является единственным нефтеперерабатывающим заводом на Северо-Западе страны.

Предыдущие ограничения на продажу топлива в Ленобласти вводили в начале осени. В середине сентября на автозаправках региона действовал единый лимит — не более 30 литров на одно транспортное средство.

Ранее губернатор Александр Дрозденко назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV