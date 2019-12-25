В Петербурге ищут строителей для завершения комплекса Академии Эйфмана

Комплекс Академии Эйфмана ждет новый этап строительства в Петроградском районе.

Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга объявил тендер на завершение строительства и реконструкции комплекса зданий Академии танца Бориса Эйфмана. Начальная цена контракта составляет более 2,7 млрд рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит возвести спальный корпус с хореографическими залами по адресу Большая Пушкарская улица, 9, а также переоборудовать историческое здание под номером 7 в служебные апартаменты для артистов театра.

По условиям закупки не менее 25 % работ исполнитель должен выполнить самостоятельно. Еще четверть стоимости контракта необходимо передать предприятиям малого бизнеса.

Завершить строительно-монтажные работы требуется до 31 мая 2028 года. Заявки на участие в конкурсе принимают до подведения итогов, которое запланировано на 4 декабря. Начало подготовительных работ ожидается в конце февраля 2027 года.

Оба объекта расположены в Петроградском районе, в квартале с исторической застройкой. Участок под спальный корпус ограничен улицей Лизы Чайкиной, Большой Пушкарской улицей, доходным домом Басевича, жилым зданием и сквером. Территория будущих апартаментов соседствует с детским садом № 93, жилыми домами и внутридворовым пространством.

Интернат Академии танца Бориса Эйфмана, рассчитанный на 240 воспитанников, начал работу 9 сентября. В августе комплекс зданий на Большой Пушкарской уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Документ распространялся на спальный корпус для учащихся и реконструированный комплекс апартаментов для артистов.

Фото: Смольный