В Петербурге расследуют дело против 30-летней преподавательницы ВШЭ

Следователи предъявили обвинение преподавательнице по делу о преступлениях против несовершеннолетнего.

Следователи предъявили обвинение 30-летней жительнице Петербурга по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Фигуранткой уголовного дела стала преподавательница Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Как сообщили 14 ноября в пресс-службе городского управления Следственного комитета, расследование ведет следственный отдел по Выборгскому району. Дело возбуждено по части 1 статьи 135 УК РФ.

По данным следствия, в период с 2024 по 2025 год женщина неоднократно совершала развратные действия в отношении подростка.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и причины преступления.

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Фото: Piter.TV