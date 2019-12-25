В Петербурге накрыли казино с покерными столами и рекламой в мессенджерах

Подпольное казино в ресторане Петербурга проработало несколько месяцев.

В Петербурге пресекли работу подпольного казино, расположенного в ресторане на Левашовском проспекте. Нелегальное игорное заведение выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно со следователями Следственного комитета.

По предварительным данным, казино действовало с лета 2026 года. За это время организаторы могли получить более 3 млн рублей. Клиентов привлекали через мессенджеры, где публиковали объявления с предложениями бонусов и акций.

Во время обыска правоохранители изъяли пять покерных столов, игральные карты и фишки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой.

По информации полиции, задержаны пятеро подозреваемых: предполагаемый организатор в возрасте 49 лет, 36-летний администратор и трое дилеров. Кроме того, из заведения доставили в отдел около 30 игроков. Они проходят по делу в качестве свидетелей.

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Фото: Piter.TV