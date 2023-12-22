Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства

Инаугурация избранного в марте на пятый срок Владимира Путина прошла 7 мая.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, впервые Госдума будет заниматься формированием состава правительства: утвердит его председателя, заместителей и федеральных министров.

Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Вячеслав Володин, российский государственный и политический деятель

Инаугурация избранного в марте на пятый срок Владимира Путина прошла 7 мая. Правительство РФ во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия.

Ранее мы писали, что генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией.

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