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Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства
Сегодня, 10:25
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Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства

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Инаугурация избранного в марте на пятый срок Владимира Путина прошла 7 мая.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, впервые Госдума будет заниматься формированием состава правительства: утвердит его председателя, заместителей и федеральных министров. 

Наступает новый этап совместной работы  законодательной и исполнительной власти.

Вячеслав Володин, российский государственный и политический деятель

Инаугурация избранного в марте на пятый срок Владимира Путина прошла 7 мая. Правительство РФ во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия. 

Ранее мы писали, что генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией.

Фото: Pxhere

Теги: власть, мишустин, политика, правительство, путин, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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