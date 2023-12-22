Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией

Стефан Дюжаррик рассказал о реакции на вступление Владимира Путина в должность главы России.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш направит российскому президенту Владимиру Путину письмо по случаю прошедшей накануне инаугурации лидера страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Торжественная церемония, которой открылся новый срок главы государства, состоялась во вторник, 7 мая. Выборы лидера страны прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Согласно информации от Центризбиркома после обработки 100 процентов протоколов, кандидат Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций