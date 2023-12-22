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ООН: эвакуация людей из Рафаха ухудшит положение гражданских

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Стефан Дюжаррик оценил гуманитарный кризис в Секторе Газа.

Решение руководства еврейского государства начать эвакуацию мирного населения Рафаха в секторе Газа лишь ухудшит положение гражданского населения, находящегося на территории палестинского анклава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Отданные сегодня приказы только ухудшат страдания... подтолкнет уже нестабильную операцию по доставке гуманитарной помощи к критической точке. ООН не принимает участия в каких-либо принудительных операциях и не организовывает специальные зоны для внутренне перемещенных лиц.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что начала подготовку к эвакуации гражданских лиц из Рафаха. Военнослужащие призвали местное население из восточных районов города покинуть этот район и отправиться в расширенную гуманитарную зону, находящуюся в Аль-Маваси в Хан-Юнисе. 

В ООН ушли от ответа на вопрос об ответственности за трагедию в Одессе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: ближний восток, массовая эвакуация, оон, рафах, сектор газа, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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