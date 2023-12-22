ООН: эвакуация людей из Рафаха ухудшит положение гражданских

Решение руководства еврейского государства начать эвакуацию мирного населения Рафаха в секторе Газа лишь ухудшит положение гражданского населения, находящегося на территории палестинского анклава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.
Отданные сегодня приказы только ухудшат страдания... подтолкнет уже нестабильную операцию по доставке гуманитарной помощи к критической точке. ООН не принимает участия в каких-либо принудительных операциях и не организовывает специальные зоны для внутренне перемещенных лиц.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Напомним, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что начала подготовку к эвакуации гражданских лиц из Рафаха. Военнослужащие призвали местное население из восточных районов города покинуть этот район и отправиться в расширенную гуманитарную зону, находящуюся в Аль-Маваси в Хан-Юнисе.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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