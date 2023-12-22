В ООН ушли от ответа на вопрос об ответственности за трагедию в Одессе

Стефан Дюжаррик не смог оценить, как власти Украины проводили расследование трагедии в Доме Профсоюзов.

Во Всемирной организации отказались комментировать тот факт, что спустя десять лет после трагических событий в одесском Доме профсоюзов виновные за преступление так и не были привлечены к ответственности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Когда эти события произошли, генеральный секретарь делал заявление с призывом к быстрому и исчерпывающему расследованию. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

На уточненяющие сведения о том, что за это время виновные так и не понесли наказания, Стефан Дюжаррик заявил, что, к сожалению ООН, в мире существует множество подобных случаев, когда эксперты призывали власти к проведению тщательного расследования, но никакой ответственности для виновных лиц так и не наступило.

Офис генсека ООН поддержал право людей протестовать против геноцида.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций