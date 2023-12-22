Стефан Дюжаррик прокомментировал иск ЮАР к Израилю.

Всемирная организация выступает против геноцида и поддерживает право людей на протест против этого явления. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранец прокомментировал массовые протесты, происходящие на территории США, которые связаны с израильской политикой и государством, которому был предъявлен иск о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступлений геноцида.

Мы выступаем против геноцида и считаем приемлемым, что люди выходят на протесты против геноцида. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за эти преступления. А 26 января инстанция постановила, что еврейское государство обязано принять все необходимые меры для предотвращения геноцида, происходящего на территории палестинском анклаве. В настоящее время ведется предварительная стадия разбирательства, рассмотрение уголовного дела по существу начнется позднее, оно может растянуться на несколько лет. Также 1 мая глава турецкого министерства по иностранным делам Хакан Фидан сообщил общественности о том, что страна изучает варианты участия в иске ЮАР.

По данным газеты The Washington Post, полиция США арестовала за последние десять дней около 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов.

В офисе генсека ООН заявили, что поддерживает связи со всеми странами.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций