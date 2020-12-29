Песков заявил, что идея либерализма близка Путину

Он отметил, что без нормальных взаимоотношений России и Соединённых Штатов стабильность в мире невозможна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея либерализма близка Владимиру Путину. Он отметил, что идеология главы государства — развитие России.

Также Песков подчеркнул, что Путин выступает сторонником развития отношений РФ и США. Так он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола, в которой утверждается, что президент РФ сторонник антизападного и антиамериканского либерализма.

Основная идеология Путина - это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что без нормальных взаимоотношений России и Соединённых Штатов стабильность в мире невозможна.

При этом Песков подчеркнул, что, хоть Путину и близки идеи либерализма, "либерализм либерализму рознь".

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