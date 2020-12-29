Заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли

Заседание по делу политика Алексея Навального о клевете на ветерана перенесли из-за невозможности подсудимого явится на заседание. Об этом пишет "Медиазона".
Следующее заседание назначено на 10:00 5 февраля.
Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина". Он арестован на 30 суток после того, как вернулся из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления боевым ядом из серии "Новичок".
Ранее Песков отверг сообщения о дворце Путина в Геленджике.
Фото: pixabay.com
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