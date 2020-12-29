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Песков отверг сообщения о дворце Путина в Геленджике
Сегодня, 8:38
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matveyvn

Песков отверг сообщения о дворце Путина в Геленджике

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Чиновник назвал видео старой пластинкой, хоть и признал, что не смотрел его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о дворце Владимира Путина в Геленджике, которому посвятил своё новой расследование Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Чиновник назвал видео старой пластинкой, хоть и признал, что не смотрел его.

Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Фонд борьбы с коррупцией, учредителем которого числится Алексей Навальный, выпустил расследование о так называемом "дворце" президента России Владимира Путина под Геленджиком. Речь в видео идёт якобы о доме в селе Прасковеевка Краснодарского края.

Фото: pixabay.com

Теги: дворец путина, навальный, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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