Приглашение остаётся в силе.

Приглашение Саудовской Аравии стать государством‑гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сохраняет свою силу, несмотря на сложную обстановку. Об этом сообщил пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ТАСС.

Конечно же, это приглашение остаётся в силе. Дмитрий Песков, пресс‑секретарь президента России

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов пострадали крупнейшие иранские города, включая Тегеран.

Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции и нанёс удары по объектам в Израиле. Кроме того, атаке подверглись объекты, связанные с США, на территории ряда стран региона — в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По поступающим сообщениям, в результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур руководства исламской республики.

