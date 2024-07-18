Песков дал чёткий сигнал: Саудовская Аравия остаётся гостем ПМЭФ на фоне ближневосточного кризиса

Приглашение Саудовской Аравии стать государством‑гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сохраняет свою силу, несмотря на сложную обстановку. Об этом сообщил пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ТАСС.
Конечно же, это приглашение остаётся в силе.
Дмитрий Песков, пресс‑секретарь президента России
Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов пострадали крупнейшие иранские города, включая Тегеран.
Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции и нанёс удары по объектам в Израиле. Кроме того, атаке подверглись объекты, связанные с США, на территории ряда стран региона — в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
По поступающим сообщениям, в результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур руководства исламской республики.
Фото: пресс-служба Кремля
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все